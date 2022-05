Ins BE : Passanten rätseln über mysteriöse Mini-Zelte auf Maisacker 

Zeltfallen dienen Sammlung von Insekten

Die Studie soll in Erfahrung bringen, welche Nachkulturen bei der Bekämpfung der Zikade besonders wirksam sind. Was Storelli und sein Team durch die letztjährigen Ergebnisse bereits wissen: Wenn der Boden im Winter ohne Kulturen bleibt, das Feld also brach liegt, wird die Entwicklung der Zikade gebrochen. «Die Zikadenpopulation konnte so um mehr als 97 Prozent reduziert werden», so Storelli. Denn: Bleibt der Boden unbedeckt, wird den Zikaden die Nahrung entzogen und damit die Zahl ausfliegender Insekten massiv gesenkt.