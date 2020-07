Schlauchboot Wehr heruntergespült

«Passanten versuchten, die Frau mit zwei Rettungsringen zu retten»

Ein Schlauchboot ist am Sonntag ins Höngger Wehr geraten. Eine Frau musste von der Polizei aus einer Wasserwalze gerettet werden. Eine Augenzeugin (15) berichtet.

Vier Frauen im Alter zwischen 17 und 24 Jahren sind am Sonntag bei der Werdinsel mit ihrem Gummiboot in Not geraten. Eine von ihnen wurde von einer Wasserwalze erfasst. Die Rettungskräfte reagierten umgehend mit einem Grossaufgebot. So stand unter anderem ein Rettungshelikopter im Einsatz (siehe Video). Alle vier Frauen konnten gerettet werden.