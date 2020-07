vor 57min

Täterin verurteilt

Passantin wird an Haltestelle grundlos geschubst und stirbt

Eine Frau hat vor zwei Jahren an einer Stadtzürcher Bushaltestelle eine Passantin zu Boden gestossen. Nun kommt die Frau in eine geschlossene Klinik.

von Stefan Hohler

Beim Zehntenhausplatz in Zürich-Affoltern geschah der Vorfall. Das Bezirksgericht Zürich verurteilte eine Frau zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten und ordnete eine stationäre Massnahme an. Die Beschuldigte machte am Prozess vor dem Bezirksgericht deutlich, dass sie nichts von Therapie und Medikamente hält.

Darum gehts Das Zürcher Obergericht hat die kleine Verwahrung für eine 32-jährige Bernerin bestätigt.

Wegen der hohen Rückfallgefahr muss die Frau in eine psychiatrische Klinik, obwohl sie sich weigert, eine Therapie zu machen.

Die Bernerin hatte im Mai 2018 an der Haltestelle Zehntenhausplatz in Zürich-Affoltern eine Frau grundlos zu Boden gestossen.

Eine heute 32-jährige Bernerin hatte am 23. Mai 2018 an der Bushaltestelle Zehntenhausplatz in Zürich-Affoltern eine Frau unvermittelt von hinten gestossen, sodass sie kopfüber auf den Asphalt stürzte. Dabei schlug die 79-Jährige mit dem Kopf auf die Strasse und verlor die beiden oberen Schneidezähne sowie eine Zahnbrücke. Zudem erlitt sie Hämatome an Kinn und Knie.

Drei Tage nach der Attacke verstarb die Rentnerin an einem Aortariss im Spital. Dass das Opfer im Zusammenhang mit der Attacke gestorben war, konnte jedoch nicht rechtsgültig bewiesen werden. Die junge Frau machte sich nach der Tat davon.

Zeugin fotografierte Schubserin

Dass die Polizei sie doch noch verhaften konnte, war einer Zeugin zu verdanken. Diese hatte die Schubserin, die sich anfänglich in der Umgebung der Haltestelle aufhielt, mit ihrem Handy fotografiert. Ein aufmerksamer Polizist erkannte die Frau am 7. Juni 2018 auf dem Sechseläutenplatz und nahm sie fest. Seitdem befindet sich die Beschuldigte in Haft.

Das Bezirksgericht Zürich sprach im August 2019 die junge Frau der versuchten schweren Körperverletzung schuldig. Es verurteilte sie zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten und ordnete eine stationäre Massnahme an. Die Frau muss also zur Behandlung in eine psychiatrische Klinik. Weil es für die Entlassung aus der Klinik keinen festgelegten Termin gibt, sondern sie vom Behandlungserfolg abhängt, heisst eine solche Massnahme auch «kleine Verwahrung».

Sie will keine Medikamente nehmen

Die Frau leidet seit Jahren an einer paranoiden Schizophrenie. Seit der Entlassung aus dem fürsorgerischen Freiheitsentzug im Kanton Bern 2015 lässt sie sich weder medikamentös noch therapeutisch behandeln. Sie stammt aus zerrütteten Familienverhältnissen und war eine Zeit lang obdachlos. Sie ist Mutter eines vierjährigen Kindes, das bei Pflegeeltern ist.

Die Beschuldigte machte auch am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich deutlich, dass sie nichts von Therapie und Medikamenten hält, und wiederholte das in einer Erklärung vom 23. März 2020. Trotzdem sprach sich das Obergericht für eine stationäre Massnahme aus, wie aus dem kürzlich veröffentlichten Urteil hervorgeht. Vom Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung wurde sie jedoch freigesprochen, da sie im Zustand der nicht selbst verschuldeten Schuldunfähigkeit gehandelt hat.

Tasche ins Gesicht geschlagen

Laut dem psychiatrischen Gutachten ist das Rückfallrisiko gross. An jenem 23. Mai hatte sie schon am Vormittag in der Nähe des Tatorts laut herumgeschrien und einem Passanten eine Tasche ins Gesicht geschlagen. Der Mann ging dann weg, weil er fürchtete, nochmals geschlagen zu werden. In der Vergangenheit war die Frau auch in der Klinik gegen Personal und Patienten aggressiv geworden. Laut dem Psychiater war sie bereits einmal mit einem Messer bewaffnet gewesen und soll auch ihre Mutter mit einem Messer bedroht haben.