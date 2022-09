ManCity: «Passe perfekt hierher» – Akanji strotzt nach Wechsel vor Selbstvertrauen

So wurde Manuel Akanji vorgestellt.

Der Winterthurer findet, er passe perfekt in das Team von Trainer Pep Guardiola.

Was für ein spektakulärer Transfer: Nati-Star Manuel Akanji wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City . Ausgerechnet zu den Citizens, ist der Winterthurer doch seit Kindsbeinen Anhänger von Stadtrivale United. Bei City unterschrieb der 27-Jährige einen Fünfjahresvertrag. Kurz nach der Bekanntgabe des Transfers wurde Akanji vom clubeigenen TV-Sender interviewt. Das sind die wichtigsten Aussagen des Schweizers.

Dass er Teil einer talentierten Mannschaft ist: «Ich kenne die Qualitäten in diesem Team, ich will mich hier beweisen.»

Zu Citys Spielweise: «Ich mag den Stil, wie City spielt. Ich schaue mir viel die Premier League an. Ich glaube, ich passe perfekt hierher.»

Zur Trainingsanlage: «Es ist riesig, ich habe noch gar nicht alles gesehen, es gibt so viele Dinge, es ist wunderbar.»

Zu Trainer Guardiola: «Ich wollte von Dortmund einen nächsten Schritt machen. Dass ich diesen nun hier in Manchester mit Pep machen kann – besser geht es nicht. Die Kombination von Trainer und Club ist perfekt, ich freue mich, mit allen hier zusammenzuarbeiten.»

Zur Premier League: «Ich denke, das Spiel ist hier viel schneller als in der Bundesliga. Zudem ist es eine physischere Spielweise, damit kann ich aber umgehen. Ich muss mich jedoch noch adaptieren. Ich glaube, dass das die aufregendste Liga der Welt ist.»

Warum es so schwierig ist, Haaland zu verteidigen: «Er ist physisch stark, sehr schnell und er ist technisch versiert. Die Kombination macht es so schwierig, ihn zu stoppen. Und er arbeitet immer weiter an sich, er wird nur noch besser werden. Er war der Erste, der mir eine Nachricht schrieb. Da sagte ich ihm, ich würde mich freuen, hierher zu kommen.»