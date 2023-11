Britischer Musiker: «Er tut mir leid» – deshalb bemitleidet Passenger Kumpel Ed Sheeran 

1 / 5 Mike Rosenberg, besser bekannt als Passenger, hat das Album neu aufgenommen, das ihm zum Durchbruch verholfen hat. Hilfe bekam er unter anderem von Kumpel Ed Sheeran. ZVG/Mila Austin Der 39-jährige Brite war lange Strassenmusiker, bis ihm mit «Let Her Go» ein Welthit gelang. ZVG/Mila Austin Mit seiner Berühmtheit sei es schwierig geworden, die Magie für die Musik zu bewahren. IMAGO/ZUMA Wire

Darum gehts Mike Rosenberg alias «Passenger» hat zum zehnjährigen Jubiläum sein Album «All The Little Lights» neu aufgenommen – inklusive seinem Welthit «Let Her Go».

Im Interview erzählt er, wie der Song ihn vom Leben als Strassenmusiker befreite und ganz neue Probleme schuf.

Einer zentralen Aussage in seinem Hit widerspricht der 39-jährige Brite heute.

Mike Rosenberg, in deinem grössten Hit hast du vor zehn Jahren gesungen: «Only know you love her when you let her go.» Merkst du immer noch erst zu spät, dass du jemanden liebst?

Nein, ich habe meine Lektion gelernt. Und diese Lektion müssen alle lernen – nicht nur in Liebesbeziehungen. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb der Song so viele Leute berührt hat. Es ist sehr einfach, alles als selbstverständlich hinzunehmen – bis es plötzlich weg ist.

Wie hast du diese Lektion gelernt?

Auf die harte Art. Erst als die Beziehung mit meiner damaligen Freundin endete, realisierte ich, wie wichtig sie mir war – da war es zu spät. Es war eine wichtige Lektion in meinem Leben. Aber das gehört zum Erwachsenwerden, wie das graue Haar in meinem Bart.

Hast du einen Tipp, wie wir lernen können, Menschen in der Gegenwart wertzuschätzen und nicht erst, wenn es zu spät ist?

Leider nein, es ist so schwer. Nur Mönche schaffen es, richtig im Moment zu leben. Wir anderen sorgen uns um die Zukunft, schauen in die Vergangenheit und werfen uns vor, die Gegenwart nicht zu geniessen. Wir jagen alle diese flüchtigen Momente, in denen alles wunderbar ist.

Erlebst du diese Momente nicht auf der Bühne?

Ja, aber nicht immer. Manchmal stehe ich auf der Bühne und frage mich: «Gott, was mache ich da? Die Gitarre ist verstimmt, ich habe ein Wort vergessen.» Aber manchmal komme ich in diesen unglaublichen Flow und merke, dass ich während den letzten drei, vier Songs kein einziges Mal nachgedacht habe.

Du hast «Let Her Go» in bloss 45 Minuten geschrieben. Jetzt hören Menschen den Song auf der ganzen Welt, wenn sie Herzschmerz haben – was hörst du dann?

Es sind ganz viele Songs. Je nachdem, wie ich mich fühle, berührt mich eine Liedzeile, eine Melodie ganz anders. Plötzlich fühlt es sich an, als handle der Song von meinem Leben. Das ist der Heilige Gral: Musik zu machen, die Menschen berührt.

Als du mit dem Song durchgestartet bist, hast du gesagt, dass du trotz des Ruhms du bleiben willst. Wer bist du?

Ich bin jemand, der immer voller Freude getan hat, was er tut. Musik ist so etwas Magisches für mich, das Wundervollste, das es gibt. Darum wollte ich nicht ausbrennen, abstumpfen. Vor dem Erfolg spielte ich und sang, wenn ich Lust dazu hatte. Ohne Druck. Und das hat sich geändert, ich war plötzlich auf Tour. Ich meditiere heute, mache Yoga, gehe in die Natur und versuche, mir klarzumachen, wie glücklich ich mich schätzen kann.

Vor dem Hit warst du Strassenmusiker. Vermisst du diese Zeiten hin und wieder?

Es war eine wunderbare Zeit. Aber ich tendiere dazu, sie zu romantisieren. Ich schlief in Hostels, hatte kein Geld und strebte verzweifelt nach Erfolg. Versagensangst und Frustration trieben mich an. Ich vermisse nur einzelne Dinge aus dieser Zeit: die Freiheit, dort zu spielen, wo ich gerade Lust hatte. Aber ich werde nächstes Jahr 40. Müsste ich mein Leben immer noch mit Strassenmusik verdienen, wäre das echt hart.

Hattest du bei anderen Songs das Gefühl, dass sie genauso oder noch erfolgreicher werden könnten als «Let Her Go»?

Ich hatte mehrmals das Gefühl: Der startet durch! Und dann tat er es doch nicht. Global schaffen es nur sehr wenige Singer-Songwriter wie ich ins Radio. Vielleicht ist es heuchlerisch, wenn ich das jetzt sage, aber: Erfolg ist für mich, einen schönen Song zu schreiben und nicht auf Chartplatz 1 zu landen. Alles andere ist ungesund. Wir machen Kunst, wer hat daraus einen Wettkampf gemacht, f*cking hell!?

Hast du dir nie gewünscht, mit deinem Freund Ed Sheeran die Plätze zu tauschen?

Nein. Natürlich spielt er Riesenkonzerte und lebt ein Leben wie nur ganz wenige. Aber das ist mit grossem Druck verbunden. Ich bin glücklich mit meiner Karriere. Ich kann in die Stadt fahren, mit meinen Freunden Bier trinken, etwas essen, Fussball schauen und niemanden interessierts. Niemand erkennt mich.

Liegt das am Bart?

Vielleicht müsste sich Ed einen zutun. Er tut mir manchmal leid. Er kann nicht spontan wohin, er muss immer alles planen und mit seinen Sicherheitsleuten absprechen. Ich kenne ihn, seit er 16 ist. Er ist einer meiner besten Freunde und ich bin so stolz auf ihn – aber ich würde nicht mit ihm tauschen wollen.