Passione Engadina: Über 100 italienische Oldtimer und Sportwagen

Kimera als moderne Hommage an Lancia

Zahlreiche Erfolge im Motorsport feierte auch Luca Betti. Zwar nicht mit Lancia, trotzdem fasziniert ihn ein Modell seit Jahren: der Lancia 037. Mit seiner Firma Kimera baut er in der Nähe von Turin in der Form des Kimera Evo 37 einen Restomod respektive Hommage an Lancias Rallye-Legende. Gleich vier davon in verschiedenen Farben zogen in St. Moritz die Blicke und die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

Denn die über 500 PS starken und knapp über 1000 Kilogramm schweren Neuinterpretationen von Lancias Klassiker waren definitiv ein Hingucker an der Rallye, die am Samstag quer durch Graubünden führte. Aber auch an der Show auf dem Flugplatz Samedan und mitten in St. Moritz am Sonntag sorgten die Kimeras Evo 37 für ein Spektakel. Daran konnte auch der Regen am Sonntag nichts ändern, während die Rallye am Samstag zu grossen Teilen noch bei gutem Wetter stattfand.