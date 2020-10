Die Lukmanierstrasse verläuft zwischen Diesentis und Curaglia in der steilen Felsflanke der Medelser Rheinschlucht. Am Montagnachmittag ereignete sich im Abschnitt Tuf, kurz vor der Abzweigung Mumpé Medel, ein Felssturz. Die Abbruchstelle befindet sich rund 50 Meter über der Strasse. Ein Felspaket von 1500 Kubikmetern ist auf der steil liegenden Schieferung abgeglitten und in eine steile Geländerinne gestürzt. Der Abbruch erfolgte aus einem bisher nicht steinschlagaktiven Hangbereich, wie die Standeskanzlei Graubünden am Dienstag in einer Mitteilung schreibt.