Diese Regeln musst du als Camper bei Passstrassen kennen

Jetzt lockt die Nebensaison: Die grossen Sommerferien sind vorbei, es wird ruhiger auf den Campingplätzen und man profitiert von günstigeren Preisen. Nach den beliebten Strandferien sind jetzt wieder Ferien in den Bergen angesagt. Die Fahrt mit Wohnmobil oder Wohnwagen in die Berge solltest du aber auf keinen Fall unterschätzen oder gar unvorbereitet antreten. Wir erklären dir, wo die Schwierigkeiten liegen.

Die Anreise in die Berge hat seine Tücken

Mit dem Auto oder Büssli kommt man meist leicht überall hin. Wenn du aber mit einem grösseren Wohnmobil oder einem Wohnwagengespann in die Berge fährst, wird es schon tückischer. In den Alpen geht es ständig bergauf und bergab und die Strassen sind eng und kurvig, das Kreuzen ist eine Herausforderung und von den Fahrzeugbremsen wird richtig etwas abverlangt. Deshalb solltest du vor der Abreise genau abklären, ob du mit dem Wohnmobil oder Wohnwagengespann auf deiner geplanten Route problemlos ans Ziel kommst.

Vorbereitungen für die Fahrt in die Berge

Setze dich vor deiner Abreise mit den Vortrittsregeln auf Bergstrassen auseinander, damit du nicht unvorbereitet in brenzlige Situationen kommst. Die Bremsen, Brems- und Kühlflüssigkeit und das Öl müssen vor der Fahrt in die Berge kontrolliert werden. Stelle ebenfalls sicher, dass Profil und Alter der Reifen in Ordnung sind. Ausserdem kann im Spätherbst in den Bergen die Schneefallgrenze sehr schnell sinken. Wenn du zu dieser Zeit losfährst, informiere dich über die Wetterlage und die Strassenverhältnisse. Es ist empfehlenswert Schneeketten mitzuführen, auch für den Wohnwagen.