Canyoning-Unglück in Vättis SG

«Passt gut von dort oben auf uns auf»

«Ihr hinterlasst ein Loch»: Spanische Kollegen der verunglückten Canyonisten sind erschüttert über den tödlichen Unfall in der Parlitobelschlucht bei Vättis SG .

In den sozialen Netzwerken trauert seine Canyoning-Gruppe um ihn.

Eine Canyoning-Tour in die als wunderschön geltende Parlitobelschlucht bei Vättis SG wurde für vier spanische Touristen zum Albtraum. Ein Gewitter überraschte die vier Freunde in der Schlucht, die Wassermassen brachten mindestens drei der Männer den Tod. Ein Mann wird noch immer vermisst. Die Polizei geht davon aus, dass auch er ums Leben kam. Zwei Frauen, die ebenfalls in der Schlucht waren, kamen nur mit ihrem Leben davon, weil sie sich schon früher auf den Heimweg machten.