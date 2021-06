Patch für das Action-Rollenspiel «Biomutant» verspricht viele Fixes

Das Open-World-Game «Biomutant» spaltet die Community. Einige freuen sich am Game und den vielen Möglichkeiten, andere bemängeln die Story und den fehlenden Herausforderungen. So schneidet der Titel in den Reviews denn auch sehr unterschiedlich ab: Die Wertungen für das Spiel schwanken zwischen 40 und 95 von 100 möglichen Punkten. Die Entwickler wollen jetzt reagieren. Sie haben den ersten Patch für «Biomutant» angekündigt und Verbesserungen in Aussicht gestellt. So wolle man zum Beispiel am Tempo der Dialoge, dem Sound, Loot, Gegnern und Kämpfen weiter feilen, heisst es. Wann genau der Patch erscheinen soll, ist derzeit noch unklar. Voraussichtlich erscheint der Patch jedoch zuerst für die PC- und danach für die Konsolen-Version.