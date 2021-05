Pilotversuch in Bern - Patent Ochsner gibt Konzerte für 500 Personen ohne Maskenpflicht

Durch diesen Pilotversuch will der Bund herausfinden, ob Grossveranstaltungen trotz Pandemie bald wieder möglich sind.

An den Events dürfen jeweils 500 Personen teilnehmen. Sie müssen keine Maske tragen.

Ende Juni finden in Bern vier Patent-Ochsner-Konzerte statt.

In einer grossen Menschenmenge tanzen, feiern und trinken – und das alles ohne Maske: Was pandemiebedingt monatelang nicht möglich war, könnte schon bald wieder Realität werden. Ob Grossveranstaltungen wie Konzerte und Festivals wieder verantwortbar sind, möchte der Bund nun durch kantonal bewilligte Pilotversuche herausfinden. Ende Juni finden deshalb vier Patent-Ochsner-Konzerte mit jeweils 500 Personen im Berner Bierhübeli statt. Die Teilnehmenden müssen weder sitzen noch Maske tragen und auch Getränke dürfen konsumiert werden, schreibt die «Berner Zeitung» .

Die Konzerte finden vom 21. bis am 24. Juni statt. Teilnehmen dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete. Sie erhalten in einer sogenannten Fastline direkten Zugang zum Konzert. Alle anderen können sich vor Ort unter fachlicher Aufsicht testen lassen.

Erneuter Test fünf Tage nach Konzert

Fünf Tage nach dem Konzert sollen sich die Besucherinnen und Besucher erneut testen lassen. «Wir werden unsere Gäste nicht dazu zwingen, hoffen aber, dass möglichst alle mitmachen. Damit können wir aufzeigen, dass stehende Konzerte ohne Abstandsregeln, ohne Maskenpflicht und mit Konsumation in naher Zukunft wieder möglich sein werden», so Bierhübeli-Geschäftsführer Dave Naef gegenüber der Zeitung. «Das wäre ein positives Signal für unsere Branche, die in den letzten Monaten stark gelitten hat.» Ebenfalls ein positives Zeichen sei, dass bereits alle vier Konzerte ausgebucht sind.