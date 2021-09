Tickets ab Mittwoch im Vorverkauf - Patent Ochsner machen «MTV Unplugged» und du bist live dabei

Also sei ready, wenn die Tix für die Recording-Sessions kommenden Mittwoch, 22. September, in den Vorverkauf gehen.

Also falls du Bock hast.

Am 12. und 13. Oktober gehen die Aufnahmen für die «MTV Unplugged»-Performance von Patent Ochsner über die Bühne.

Beim Schauen der intimen «MTV Unplugged»-Performances von Grössen wie Lauryn Hill, Alicia Keys, Bob Dylan, Florence + The Machine oder Nirvana kommt unweigerlich der Punkt, an dem du dich fragst: «Wie hat es sich wohl angefühlt, da im Publikum zu sitzen und diesen magischen Moment der Musikgeschichte live mitzuerleben?»

Album kommt im Februar

Tickets für die beiden Aufnahme-Sessions am 12. und 13. Oktober im neu renovierten Casino in Bern gibts in verschiedenen bestuhlten Kategorien ab kommenden Mittwoch, 22. September, um 12.15 Uhr bei Ticketcorner.