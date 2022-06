Spital in Bratislava : Patient erblindet, weil Ärztin ihm das falsche Auge entfernt

In der Slowakei ist es bei einer Operation zu einem katastrophalen Fehler gekommen. Einem Patienten mit einem gesunden und einem geschädigten Auge wurde das falsche entfernt.

Bei einer Augenoperation in einem der grössten Spitäler der Slowakei ist einem Patienten irrtümlich das gesunde statt des geschädigten Auges entfernt worden. Wie die Nachrichtenagentur TASR am Mittwoch berichtete, ist der Mann deshalb nun vollkommen blind. Die Ärztin, die die Operation leitete, sei ab sofort nicht mehr in Kontakt mit Patienten, informierte eine Sprecherin der Universitätsklinik Bratislava, zu der das Spital im Stadtteil Bratislava-Ruzinov gehört.