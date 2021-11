Delémont JU – Patient trinkt Silber mit Milch und hat jetzt blaue Haut

Im Kanton Jura sind zwei Fälle einer Vergiftung durch Silber aufgetaucht. Eine Person befindet sich in ärztlicher Behandlung. Das Silber sei als Naturheilmittel eingesetzt worden.

Darum gehts Mit blauer Haut, Bauchschmerzen und Herzrasen wurde eine Person ins Spital im Jura eingeliefert.

Die Person gab an, Silber als Naturheilmittel in Milch aufgelöst getrunken zu haben.

Heilbar ist die Vergiftung nicht und Organschäden sind irreversibel.

Ärzte sind besorgt über zwei Fälle von Silbervergiftung im Kanton Jura in den letzten Tagen. Eine Person musste ins Spital eingeliefert werden. Die Haut des Patienten habe sich blau gefärbt und sie werde es auch den Rest seines Lebens bleiben. Der Patient gab zu, Silberpartikel in Milch aufgelöst und getrunken zu haben. Silber soll mikrobielle Infektionen bekämpfen und wird als Naturheilmittel angepriesen, schreibt «RTS». Die orale Anwendung von Silber ist in der Schweiz zwar verboten, für die äusserliche Anwendung gedacht, ist es jedoch im Internet frei erhältlich.

Aufgefallen ist die Silbervergiftung (Argyrie) den Ärzten im Spital in Delémont als erstes durch die bläuliche Verfärbung der Haut des Patienten. Zusätzlich litt die Person an starken Bauchschmerzen und Herzrasen. Der Chefarzt für innere Medizin, Olivier Lebeau, erklärte: «Das erste, was sichtbar ist, ist die Pigmentierung der Haut.» Menschen, die die Verfärbung der Haut erkennen, würden zum Glück meistens realisieren, dass etwas nicht stimme und zum Arzt gehen.

Organschäden sind irreversibel

Neben der Haut können auch andere Organe geschädigt werden. «Es kann sich in der Leber ansammeln und Hepatitis verursachen oder die Nieren oder das Gehirn schädigen», sagt Lebeau weiter. Der Schaden, den eine solche Vergiftung anrichtet, ist irreversibel. Egal ob es die inneren Organen oder die Haut betrifft.

Berühmtester «Blaue» gestorben

Die wohl berühmteste Person mit Argyrie war der 2013 verstorbene Paul Karason, auch bekannt als «Papa Schlumpf». Auch er trank täglich eine Mischung aus aufgelöstem Silber und Wasser. Er versprach sich davon einen gesundheitlichen Vorteil und einen verjüngenden Effekt. Wie er gegenüber «Abcnews» erzählte, habe er bei sich einen helfenden Effekt festgestellt. Früheres ständiges Aufstossen sei verschwunden und auch die schwere Arthritis in seiner Schulter war plötzlich weg. Paul Karason starb im Alter von 62 Jahren in einem Spital in Washington, wo er nach einem Herzinfarkt behandelt wurde.

