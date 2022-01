Winterthur – Patient verletzt Sanitäter und randaliert in Krankenwagen – 50’000 Fr. Schaden

Die Stadtpolizei Winterthur wurde kurz nach 3 Uhr alarmiert, weil ein Patient in einem Rettungswagen beim Kantonsspital Winterthur einen Rettungssanitäter angriff. Wie es in einer Mitteilung heisst, war der Patient beim Eintreffen der ersten Polizeipatrouille bereits geflüchtet. Im Rahmen der sofort ausgelösten Nahbereichsfahndung konnte er jedoch unweit des Tatortes festgenommen und in die Notfallstation gebracht werden. Nach der medizinischen Betreuung wurde er verhaftet.