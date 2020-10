Am Freitag fand auf dem Areal der Klinik St. Katharinental eine Hochzeit statt. Video: Leser-Reporter

Darum gehts Ein Patient beschwert sich über eine Hochzeit auf dem Klinikareal.

Dort herrscht nämlich eigentlich ein Besuchsverbot.

Laut der Spital AG konnte man die Hochzeit nicht mehr stoppen.

Weitere Hochzeiten wurden bis auf weiteres abgesagt.

Die Spital Thurgau AG hat vergangenen Donnerstag aufgrund der steigenden Krankheitsfälle für alle Betriebe ein Besuchsverbot eingeführt. Ausnahmen bestehen für Eltern von hospitalisierten Kindern, Partner von Gebärenden oder nahe Angehörige von Sterbenden. Gültig wurde es ab Freitag. Ebenfalls am Freitag fand auf dem Gelände der Klinik St. Katharinental in Diessenhofen TG eine Hochzeit statt. Ein Unding, wie ein Leser-Reporter findet. Er befindet sich derzeit als Patient in der Klinik.

«Ich habe akzeptiert, dass Besuch verboten ist», sagt der Leser-Reporter. Man müsse in der jetzigen Situation ja aufpassen. Aber dass dann gleichzeitig eine Hochzeit mit rund 100 Gästen auf dem Gelände stattfinde, dafür habe er kein Verständnis. Seiner Meinung nach müsste doch gerade eine Klinik mit gutem Beispiel vorangehen.

Es tue weh und sei traurig, glücklichen Familien beim Feiern zuschauen zu müssen, wenn man selbst alleine sein müsse und keinen Besuch empfangen dürfe. Ihnen sei sogar eine Busse angedroht worden, wenn man sich nicht ans Verbot halte. «Patienten sind einsam und depressiv – und die heiraten.» Das sei unfair.

Es hätten auch nicht alle eine Masken getragen, und die Gästen seien auch in die Klinik gekommen, hätten die Toiletten benutzt und sich bei der Raucherecke der Patienten aufgehalten. Am nächsten Tag habe man noch auf dem Areal Fotos gemacht. Er fühle sich als Patient durch so ein Verhalten auch gefährdet.

Zu kurzfristig, um es zu stoppen

Laut Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG, sind Kirche und die Klinik grundsätzlich getrennt. «Die Hochzeit am letzten Freitag in der Kirche St. Katharinental war die letzte, die wir so kurzfristig nicht mehr stoppen konnten», teilt Kohler schriftlich mit. Und weiter: «Aus unserer Sicht haben sich die Hochzeitsgäste im Wesentlichen an die Regeln gehalten.»

Alle weiteren Hochzeiten in der Kirche seien bereits letzte Woche bis auf weiteres abgesagt worden.

Hochzeit in Schwellbrunn AR

Zu reden gab dieser Tage auch eine Hochzeit in Schwellbrunn AR. An der Feier mit über 200 Gästen nahmen mutmasslich mehrere Personen teil, die Symptome einer möglichen Corona-Infektion hatten. Das Brautpaar wusste davon, hat die Sache aber nicht abgeblasen. In der Folge sind die Fallzahlen in Ausserrhoden explodiert.