«Rat zur ordentlichen Kündigung»

Sind Ihnen Fälle bekannt, in denen Angestellte trotz möglicher Infektion am Arbeitsplatz erschienen?

Nein. Es ist aber so, dass aufgrund der Corona-Krise Entlassungen zunehmen. In der heutigen Zeit kann ich mir gut vorstellen, dass viele Menschen froh sind, wenn sie Arbeit haben, und daher auf keinen Fall ausfallen wollen. Da bei Temporärstellen keine Lohnfortzahlungspflicht besteht, ist gerade in diesen Jobs das Risiko gross, auch krank arbeiten zu gehen.