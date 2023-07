Patienten von Pleite-Praxis kommen endlich an ihre Akten

Die Patientinnen und Patienten von den Hausarztpraxen in Oberkirch, …

Die Patientinnen und Patienten der Hausarztpraxis an der Luzernstrasse 15 in Neuenkirch können ihre Krankenakten auf Papier wieder bestellen.

Für die anderen drei betroffenen Praxen vom selben Betreiber im Kanton Luzern gibt es noch keine Lösung, an die Krankengeschichten zu gelangen.

Jetzt haben die Patientinnen und Patienten wieder die Möglichkeit, ihre Krankengeschichten auf Papier zu bestellen, die bei der Hausarztpraxis in Neuenkirch aufbewahrt wurden.

Vier Luzerner Hausarztpraxen wurden von einem illustren Pleite-Arzt an die Wand gefahren. Nach dem Skandal um den deutschen Arzt, der schweizweit eine Kette mit zahlreichen Hausarztpraxen gründete, die innert kurzer Zeit vielerorts zu ungeplanten Schliessungen führte, hat sich der Kanton Luzern nun um die Patientenakten seiner betroffenen Kantonsbewohner zu kümmern.

Die Dienststelle Gesundheit und Sport des Kantons Luzern arbeitet seit der sich anbahnenden Schliessungen der vier Praxen an Lösungen, damit Tausende betroffene Patientinnen und Patienten an ihre Krankenakten kommen, um sie ihrem neuen Hausarzt zu geben.

Krankenakte gibt es nur auf Papier

Damit Archivsuisse eine Kopie der Krankengeschichte herausgeben darf, muss zwingend das Bestellformular ausgefüllt werden und zusammen mit einer Kopie des amtlichen Ausweises elektronisch oder per Post an Archivsuisse eingereicht werden. Für die Bevölkerung ist diese Dienstleistung gratis.

Patienten anderer drei Praxen müssen sich noch gedulden

Die Betroffenen der anderen drei Hausarztpraxen vom selben Pleite-Arzt haben derzeit noch keinen Zugang zu ihren Akten. «Betreffend die anderen ehemaligen Praxen von Dr. Haehner in Hergiswil b. W., Oberkirch und Triengen arbeitet die Dienststelle Gesundheit und Sport unter Hochdruck an einer Lösung», schreibt die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung. Dies, damit «auch diese Patientinnen und Patienten ebenfalls zu ihren Krankengeschichten kommen».