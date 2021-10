Uznach SG – Patientin nach OP verblutet - Chirurg verurteilt

Eine Patientin in Uznach SG starb im Frühjahr 2017 in Folge einer Routineoperation.

Einer 39-jährigen Frau wurde eine vermeintliche Routineoperation in einem Ostschweizer Spital zum Verhängnis. Viereinhalb Stunden nach der Entfernung der Gallenblase starb sie an inneren Blutungen. In diesem Zusammenhang standen letzten Donnerstag der zuständige Chirurg und der Anästhesist vor dem Kreisgericht See-Gaster in Uznach.