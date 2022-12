Patientin schaltet Sauerstoffgerät von Bettnachbarin ab

In Mannheim soll eine 72-jährige Patientin das Sauerstoffgerät ihrer 79-jährigen Bettnachbarin an einem Abend gleich zweimal abgeschaltet haben, weil das Geräusch sie gestört hatte.

Eine 72-jährige Frau, die in einem Spital in der deutschen Stadt Mannheim untergebracht war, soll das Sauerstoffgerät ihrer 79-jährigen Mitpatientin an einem Abend gleich zweimal ausgeschaltet haben. Und dies, obwohl die Mitpatientin auf die maschinelle Sauerstoffversorgung angewiesen war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag erklärten.