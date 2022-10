Zürich: Patientin sexuell genötigt – verurteilte Psychologin arbeitet trotzdem weiter

C. erfuhr Grenzverletzungen durch ihre damalige Therapeutin. Die Psychologin wurde per Strafbefehl verurteilt. Bei einer Online-Plattform bot sie dennoch ihre Dienste an.

Darum gehts Wegen psychischen Problemen war C. in Behandlung. Dabei sei es zu sexuellen Übergriffen durch eine Therapeutin gekommen.

Nach einer Anzeige von C. wurde die Psychologin wegen «Ausnützung der Notlage» zu einer bedingten Geldstrafe von 15’000 Franken verurteilt.

Trotzdem arbeitete die Beschuldigte danach weiter.

Als Kind wurde C.* jahrelang sexuell, psychisch und physisch misshandelt. Auch in der späteren Partnerschaft erlebte sie massive Gewalt. «Ich hatte eine schwierige Zeit und war regelmässig in Therapie», erzählt C. Auch in einer Institution im Kanton Zürich war sie in Behandlung, ambulant wie auch stationär. «Während eines Jahres habe ich dort Grenzverletzungen durch meine damalige Therapeutin erfahren», sagt C.

Diese hätten zunächst mit Berührungen an der Hand begonnen. «Irgendwann streichelte sie meinen Arm, gestand mir ihre Gefühle und küsste mich. Schliesslich kam es zu sexuellen Übergriffen. Ich war teilweise stundenlang bei ihr im Büro.» C., die unter anderem an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, sei jeweils in einen dissoziativen Zustand gefallen. «Da bin ich komplett weg und nehme nichts mehr wahr.»

Auch privat habe die Psychologin sie kontaktiert. Dabei sei es bei den Treffen zu sexuellen Übergriffen gekommen. «Sie sagte mir, ich dürfe niemandem davon erzählen, ansonsten bekommen wir beide Probleme. Ich fühlte mich hilflos und hatte Angst», sagt C.

Wegen «Ausnützung der Notlage» verurteilt

Nach einem Suizidversuch erstattete C. 2019 Anzeige. Die Beschuldigte wurde wegen «Ausnützung der Notlage» zu einer bedingten Geldstrafe von 15’000 Franken mit einer zweijährigen Probezeit verurteilt. Hinzu kam eine Busse in Höhe von 2000 Franken.

Im Strafbefehl, der 20 Minuten vorliegt, heisst es unter anderem: «C. hat nicht freiverantwortlich in die sexuellen Kontakte einwilligen können, da sie aufgrund des vorgegebenen strukturellen Gefüges nicht ungebunden und frei, sondern auf die Beschuldigte angewiesen war, womit ein klassisches Machtgefälle bestanden hat.»

Für die Beschuldigte sei die Abhängigkeit und deren Ausmass sowie die dadurch eingeschränkte Steuerungsfähigkeit von C. erkennbar gewesen. «Indem sie während der Behandlung gleichwohl sukzessive Grenzverletzungen begangen und sich C. sexuell genähert hat, hat sie das bestehende Abhängigkeitsverhältnis für sexuelle Zwecke ausgenutzt», heisst es im Strafbefehl weiter.

«Dass sie einfach so weitermachen kann, schockiert mich»

Heute lebt C. mit ihren Tieren in einer Wohnung im Kanton Zürich. Stets an ihrer Seite: ihr Assistenzhund. «Er unterstützt mich im Alltag und holt mich aus den dissoziativen Zuständen. Ohne ihn würde vieles nicht gehen», sagt C. Durch ihre früheren Erfahrungen habe sie das Vertrauen zu männlichen Personen verloren. Nach diesem Erlebnis vertraue sie auch Frauen nicht mehr.

Sie versuche nun Schritt für Schritt das Ganze aufzuarbeiten. Betroffenen von sexueller Gewalt will C. Mut machen: «Es ist wichtig, dass man darüber spricht. Ich ging immer davon aus, dass mir sowieso niemand glaubt. Einerseits, weil es sich bei der Beschuldigten um eine Frau handelt. Andererseits, weil ich psychisch krank bin.»

Laut der Institution ist die Beschuldigte nicht mehr bei ihnen beschäftigt. Sie sei mit ihrer Kündigung einer Entlassung zuvorgekommen. Wie 20 Minuten weiss, wurde nie ein Berufsverbot angeordnet. Der Eintrag im Strafregister ist mit Ablauf der zweijährigen Probezeit gelöscht worden.

Die Beschuldigte besitzt unterdessen einen Weiterbildungstitel als eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin. Bei einer Online-Plattform bot sie zudem ihre Dienste an. Für C. unverständlich: «Dass sie einfach so weitermachen und im Beruf bleiben darf, schockiert mich. Ich hätte erwartet, dass es Konsequenzen gibt.»

Online-Plattform nimmt Profil runter

Gemäss den Plattform-Betreibern wurde die Beschuldigte aufgrund des mehrstufigen Selektionsverfahrens und positiver Referenzen aufgenommen. Vom Strafbefehl habe man keine Kenntnis gehabt. Man habe sich bisher auf in der Schweiz anerkannte Ausbildungen, Fachtitel, Berufserfahrung oder Verbandsmitgliedschaften verlassen. Man wolle die Prozesse beim Selektionsverfahren nun aber zusätzlich stärken.

Das Profil sei seit Mitte des Jahres aufgeschaltet, jedoch seit geraumer Zeit pausiert worden. Über die Plattform seien keine Beratungen durchgeführt worden. Man habe sich dazu entschieden, das inaktive Profil nicht mehr anzuzeigen.

Beim Zürcher Amt für Gesundheit kann man zum Einzelfall keine Angaben machen. Ein Berufsverbot werde aber grundsätzlich als ultima ratio im Falle von gravierenden Berufspflichtverletzungen ausgesprochen, wenn mildere Massnahmen, wie Verwarnung, Verweis oder Busse, nicht zum Ziel führen würden.

Die Beschuldigte wollte sich auf Anfrage von 20 Minuten nicht dazu äussern.

Keine Bewilligungspflicht für Psychologen Laut dem Zürcher Amt für Gesundheit untersteht eine Tätigkeit als Psychologin oder Psychologe per se keiner Bewilligungspflicht. Wer aber Behandlungen von Menschen mit psychischen Störungen und Krankheiten mit psychotherapeutischen Therapiemethoden anbietet und durchführen möchte, benötige eine Bewilligung zur Berufsausübung der Psychotherapie des Kantons, auf dessen Gebiet der Beruf ausgeübt wird. Gemäss Sprecherin Laura Gialluca wird eine Bewilligung nach einer abgeschlossenen Weiterbildung als Psychotherapeut nicht automatisch erteilt, sondern muss beantragt werden. Jedes Gesuch werde individuell geprüft. Dabei werde vom Amt für Gesundheit immer ein Strafregisterauszug und ein Sonderprivatauszug verlangt. Eine Bewilligung könne entzogen werden, wenn die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, wie zum Beispiel wegen Wegfall der Vertrauenswürdigkeit.

*Name der Redaktion bekannt

