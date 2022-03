Sitten VS – Patientin stirbt bei Routineeingriff – Ärzte stehen vor Gericht

Die Kaderärztin und ein Assistenzarzt mussten sich am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Gericht in Sitten verantworten.

Ein auf den ersten Blick banaler Eingriff endete für eine 62-jährige Frau am 3. September 2014 im Spital von Sitten (VS) tödlich. Wie 20 Minutes berichtet, begann das Drama, als der Schlauch, der unter Narkose in der Luftröhre der Patientin platziert worden war, herausgezogen wurde. Ein an sich normaler Vorgang, der sich aber derart verkomplizierte, dass die 60-Jährige einen Herzstillstand erlitt. Die Patientin wurde auf die Intensivstation gebracht, wo sie nicht mehr aufwachte.