Patientin verblutet innerlich nach Operation – Ärzte stehen in Uznach vor Gericht

Eine Frau geht im Frühjahr 2017 wegen Bauchschmerzen ins Spital, weniger als 24 Stunden später ist sie tot. Eine vermeintliche Routineoperation in einem Ostschweizer Spital lan d ete d eshalb vor dem Kreisgericht See-Gaster. Der Grund: Die operative Entfernung der entzündeten Gallenblase endet mit massive m inneren Blutverlust. Die verantwortlichen Ärzte, der Chirurg und der Anästhesist, der für die post-operative Behandlung zuständig war, wurden von der St. Galler Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Beide hätten nicht nach den Regeln der ärztlichen Kunst gehandelt , so der Vorwurf .

Verletzung der Sorgfaltspflicht

Beide Ärzte verletzten demnach ihre Sorgfaltspflicht, so die Ansicht der Staatsanwaltschaft. Nach dem komplikationslosen Verlauf der Operation wurde die Patientin auf ein Zimmer verlegt. Kurz vor zehn Uhr in der Nacht sank der Blutdruck dramatisch, was für den zuständigen Anästhesisten kein Grund zur Sorge war. Mehrmals erkundigte sich die besorgte Pflegefachfrau beim Arzt, was sie tun sollte.