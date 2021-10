Impfdurchbruch : Patricia Kelly schon wieder an Corona erkrankt

Obwohl sie geimpft und genesen ist, liegt die Sängerin auf der Covid-Station einer Düsseldorfer Klinik.

Die Fans sorgen sich um sie: Patricia Kelly liegt auf einer Covid-Station in Düsseldorf. Dort wurde sie am Wochenende eingeliefert, wie die deutsche Zeitung «Bild» schreibt. Der Grund: Corona mit schwerem Verlauf.

Dabei hatte die 51-jährige Sängerin bereits Covid-19 und wurde danach geimpft. Es handelt sich bei ihr also um einen Impfdurchbruch. Laut der Zeitung soll sie aber wieder stabil sein, muss aber noch ein paar Tage in der Klinik bleiben.

Ihre nächsten Auftritte wurden abgesagt: Am Samstag wird sie nicht in der ARD-Show «Schlagerboom» von Florian Silbereisen auftreten. Und das Konzert in Hannover vom 25. Oktober ist ebenfalls verschoben.