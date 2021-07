Sitten - Patrick D. kehrte von Wanderung nicht mehr zurück – wer hat ihn gesehen?

Die Kantonspolizei Wallis sucht Patrick D. Der 61-jährige Belgier ist seit dem 22. Juli vermisst. Letztmals wurde er vor seinem Zweitwohnsitz in Savièse VS gesehen. Am 26. Juli wurde sein Fahrzeug auf dem Parkplatz von Ferpècle in der Gemeinde Evolène VS gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sich Patrick D. auf eine Wanderung begeben hat. Trotz mehreren Suchaktionen im Walliser Val d’Hérens konnte der 61-Jährige bisher nicht gefunden werden.