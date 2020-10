Im Streit um das Tragen von Schutzmasken gerieten sich Kabarettist Patrick Frey und Kollege Rob Spence in die Haare. Frey gibt an, beim Angriff des Corona-Skeptikers in Todesangst gewesen zu sein.

1 / 4 Kabarettist Patrick Frey hatte am 8. Oktober eine unangenehme Begegnung mit Comedian Rob Spence. KEYSTONE Spence soll Frey attackiert haben. Dabei ging es um einen Artikel im «Blick», in dem Frey Spence « Macho-Komiker » nannte. Facebook Nach der Auseinandersetzung schaltete Patrick Frey nach eigenen Angaben seinen Anwalt ein. KEYSTONE

Darum gehts Komiker Frey gibt an, von Comedian Rob Spence angegriffen worden zu sein.

Laut Frey fürchtete er um sein Leben.

Spence äusserte sich auf Facebook zu den Vorwürfen: Es war nie meine Absicht, ihm Angst einzujagen.»

Am Donnerstagnachmittag spielte sich beim Bühneneingang des Casinotheaters Winterthur eine gewaltsame Szene ab: Komiker Patrick Frey (69) wurde nach eigenen Angaben von seinen Kollegen und Komiker Rob Spence (53) «körperlich und psychisch massiv bedroht».

Wie er selber dem «Blick» erzählt, sei er mit einem Techniker beim Eingang gestanden. Da sei ihnen zufälligerweise Spence entgegengekommen. Frey habe ihn freundlich gegrüsst und dabei seine Schutzmaske ausgezogen. Spences reagierte aber schroff: Er sagte zu Frey, er könne das sein lassen, da er ja zu den Menschen gehöre, die sic h vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fürchteten.

Frey schaltete seinen Anwalt ein

Frey wies seinen Kollegen darauf hin, dass das Tragen von Schutzmasken im Theater pflichtig sei. Da eskalierte die Situation: Spence kam auf einen früheren Artikel im Blick zu sprechen, in dem Patrick Frey ihn - zusammen mit Marco Rima (59) und Andreas Thiel (49) - als « Macho-Komiker » bezeichnet hatte. «Warum bezeichnest du mich als Macho? » , soll Spence im aggressiven Ton gefragt haben.

Laut Frey schlug Spence in dem Moment die Tür des Raums mit Kraft zu und stellte sich k na pp zwei Zentimeter vor Freys Gesicht. « Du schreibst nie wieder so etwas über mich. Ich habe Freunde, okay. Ich habe Freunde. Ich werde dich sonst …», sagte Spence, während er mit der Hand die Geste des Halsabschneidens machte.

«Ich fürchtete um mein Leben», erzählt Frey zum Blick. «Ich zitterte am ganzen Körper, ich bekam Herzrhythmusstörungen, die ich seit Jahren nicht mehr hatte, und musste mich übergeben.» Die Sache wird der Komiker nicht einfach so auf sich beruhen lassen sein: Er schaltete bereits seinen Anwalt ein. Der Techniker werde als Zeuge aussagen.

Spence forderte von Frey eine Entschuldigung für den Artikel

Am frühen Freitagmorgen äusserte sich Rob Spence auf Facebook zu den Vorwürfen: «Patrick Frey stellt mich in die Ecke der Rechtspolitiker und wirft mir vor, als Corona-Gegner dieselbe Rhetorik wie die Nazis zu benutzen.

Diese Aussagen sind äusserst beleidigend, ehrverletzend, rufschädigend und schlicht falsch. Ich selbst bin jüdischer Abstammung und stehe ein für Toleranz, Meinungsfreiheit und Solidarität», schreibt er.

Die Begegnung mit Frey in Winterthur leugnet Spence nicht: «Ich habe Patrick zur Rede gestellt und ihn gefragt, wieso er diese Behauptungen, die völlig aus der Luft gegriffen sind, in die Welt setzt, ohne mich oder mein Management darauf anzusprechen. Diese verbale Auseinandersetzung war emotional, weil sich Patrick für seine falschen und ehrverletzenden Äusserungen bei mir nicht entschuldigen wollte. Das war das einzige, was ich mir von ihm gewünscht hätte.»