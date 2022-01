Rechtliche Schritte – Patrizia Laeri klagt gegen Inside Paradeplatz wegen Sexismus

«Wollen Frauen Mut machen»

Das Start-up elleXX will mit seiner Klage gegen den Finanzblog Inside Paradeplatz mit gutem Beispiel vorangehen. «Es will anderen Frauen Mut machen, Sexismus und sexuelle Belästigung nicht einfach hinzunehmen, sondern dem einen Riegel vorzuschieben und gegebenenfalls rechtlich zu verfolgen», heisst es in einer Mitteilung. CoFounderin und Anwältin Nadine Jürgensen schreibt: «Wir hoffen, dass wir damit andere Frauen dazu inspirieren, statt zu schweigen, sich ebenfalls gegen Unrecht zu wehren.»