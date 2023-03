Patrizia Laeri: Hassmails nach Lohnoffenlegung

Ex-SRF-Moderatorin : Patrizia Laeri legte Lohn offen und erhält so viele Hassmails wie noch nie

Patrizia Laeri, ehemalige Moderatorin bei SRF, hat letzte Woche ihren Lohn offengelegt. In einem Interview mit dem «Blick» erklärt sie, dass diese Transparenz Vertrauen schaffe und helfe, «den Gender-Pay-Gap endlich zu überwinden». Aktuell verdienten die am meisten, die am besten verhandeln können, die Kompetenz bleibe dabei oft aussen vor. Sie selbst habe als junge Journalistin Lohndiskriminierung erlebt. «Ich musste etwa eine Sendung in einem Tag fertigstellen, während mein viel erfahrener Kollege vier bis fünf Tage Zeit hatte. Obwohl ich das mehrfach beim Chef ansprach, wurde nichts unternommen.»