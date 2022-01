«Penissimo» – Patrizia Laeri wehrt sich nach Twitter-Like gegen Sexismus-Vorwurf

PR-Expertin kritisiert Entfernung des Likes

Brigitte Kaps, CEO und Gründerin von «Rent a PR» schätzt das Vorgehen von Patrizia Laeri als «emotional und unüberlegt» ein. Das liege an der Natur der Sache – das Thema «Sexismus in den Medien» habe sich nun emotional bei allen Beteiligten sehr hochgeschaukelt. Grundsätzlich müsse man sich im Vorfeld überlegen, welche Reaktion ein Tweet oder ein Like bei welchen Interessengruppen hervorrufen könne.

«Eine nachträgliche Löschung eines Tweets oder eines Likes sollte immer die letzte Option sein und schnellstens transparent begründet werden», so Kaps. Aus PR-Sicht empfehle Kaps, zum Like zu stehen und mit einem Quäntchen Humor und viel Empathie zu erläutern, warum und in welchem Kontext das Like erfolgt sei.