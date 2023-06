 Vorfall in Baar ZG: Beinahe-Katastrophe – Patrouille Suisse nimmt Flugbetrieb schrittweise wieder auf

Am Donnerstagvormittag des 15. Juni ist es über Baar ZG beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Zwei Flugzeuge vom Typ Tiger F-5 haben sich touchiert . Dabei löste sich ein Teil der Maschine – es stürzte auf das Firmengelände von Glencore in Baar ZG.

Nun schreibt der Bund in einer Mitteilung: «Nach dem Zwischenfall über Baar (ZG) am 15. Juni 2023 nimmt die Patrouille Suisse den Flugbetrieb schrittweise wieder auf, zunächst mit einem Erstflug am Freitagnachmittag, 23. Juni 2023, ab dem Militärflugplatz Emmen. Dies nachdem die zuständigen Experten die F-5 Tiger-Flugzeuge der Patrouille Suisse für den Flugbetrieb freigegeben haben.» Die beiden Flugzeuge, welche bei dem Zwischenfall beschädigt wurden, werden davon ausgenommen, so der Bund weiter.