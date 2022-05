Emotionale Frage: Patrouille Suisse soll doch weiterfliegen

Die Kunstflugstaffel des Schweizer Militärs ist beliebt, sie sei sogar «ein wichtiges Aushängeschild», hiess es am Mittwochvormittag an einer Medienkonferenz in Bern. Darum will die Sicherheitskommission des Ständerates die Patrouille Suisse auch nicht vom Himmel holen, anders als der Bundesrat.