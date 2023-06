Flugtage Fehraltorf: Patrouille Suisse verzichtet wegen gestrichenen Trainings auf Flugvorführung

Während die Patrouille Suisse ihr geplantes Training vom Freitag absagen musste, führte eine F/A-18 der Luftwaffe über Fehraltdorf spektakuläre Manöver auf. 20Min/News-Scout

Darum gehts Die Patrouille Suisse wird nicht an den Flugtagen Speck-Fehraltorf zu sehen sein.

Ein geplantes Training am Freitag fiel wetterbedingt ins Wasser.

Die nächste geplante Vorführung ist damit ein Übungsflug am 14. Juli.

Die Patrouille Suisse hat in Absprache mit den involvierten Instanzen entschieden, auf die Flugvorführung an den Flugtagen Fehraltorf am 1. Juli 2023 zu verzichten. Dies aufgrund der wetterbedingten Absage des Trainings am 30. Juni.

Nach dem Zusammenstoss in der Luft während eines Trainingsflugs am 15. Juni nimmt die Schweizer Kunstflugstaffel ihren Flugbetrieb schrittweise wieder auf. Dies als Erstes mit einem Flug im hohen Luftraum, den die Kunstflugstaffel am 23. Juni 2023 erfolgreich durchgeführt hat. Als Zweites wäre ein Training in der Standardhöhe für Flugvorführungen geplant gewesen, heisst es in der Mitteilung der Armee.

Patrouille Suisse ist Mitte Juli wieder unterwegs

Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen musste dieses Training nun abgesagt werden. Deshalb hat die Patrouille Suisse in Absprache mit der Luftwaffe, der Militärluftfahrtbehörde und dem Bazl entschieden, ihre Flugvorführung am 1. Juli 2023 nicht durchzuführen. Der nächste Auftritt der Patrouille Suisse, ein Überflug, ist am 14. Juli 2023 am Basel Tattoo geplant. Ob die Patrouille Suisse diesen wahrnehmen wird, ist zurzeit noch offen.

Die Ermittlungen der Militärjustiz zum Zusammenstoss der beiden F-5-Kampfjets sind laut der Armee nach wie vor im Gange.