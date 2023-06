16-Jähriger erinnert sich nicht, Paul (15) geschlagen zu haben

Beim «Germany Cup 23» kam es am 28. Mai in Frankfurt zu Provokationen zwischen zwei Teams. (Symbolbild)

Die Deutsche Fussball Liga wird dem bei einem Jugendturnier in Frankfurt am Main getöteten 15-jährigen Paul beim Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV gedenken. Vor dem Anpfiff der Partie am Donnerstagabend um 20.45 Uhr werde es im Stadion eine Schweigeminute geben, teilte die DFL am Donnerstag mit.