Paul Kessler: Jüdischer Mann stirbt wegen Israel-Flagge

Augenzeugen filmten, wie Paul Kessler verletzt am Boden liegt.

Darum gehts Weltweit kommt es zu Anti-Israel-Demonstrationen.

Auch der Antisemitismus nimmt weltweit zu.

An einer Demo in Los Angeles wurde ein jüdischer Mann angegriffen – er starb kurze Zeit später.

Paul Kessler starb an den Folgen der Verletzungen, die er sich bei der Veranstaltung am Sonntag zugezogen hatte, so die Ermittler des Ventura County Sheriff’s Office. Nach Angaben des Sheriff-Büros gab es in der Nähe der Boulevards Westlake und Thousand Oaks, nordwestlich von Los Angeles, zwei konkurrierende Kundgebungen zugunsten der israelischen und der palästinensischen Seite des Nahost-Konflikts. Es wird angenommen, dass Kessler in eine Auseinandersetzung mit pro-palästinensischen Demonstranten verwickelt war, als er verletzt wurde. Er stürzte und schlug mit dem Kopf auf den Boden, so das Büro des Sheriffs.

Was genau bei der Auseinandersetzung passierte, wird noch untersucht. Laut einigen Berichten deutet einiges darauf hin, dass Kessler vor seinem Sturz von einer Person, die an der pro-palästinensischen Veranstaltung teilnahm, mit einem Megafon auf den Kopf geschlagen wurde. Er wurde am Montag für tot erklärt. Das Ventura County Medical Examiner’s Office hat festgestellt, dass Kesslers Tod durch stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf verursacht wurde. «Das Ventura County Sheriff’s Office untersucht den Vorfall und hat die Möglichkeit eines Hassverbrechens nicht ausgeschlossen», so die Behörden.

Jüdische Gemeinschaft von L.A. zeigt sich erschüttert

«Wir sind erschüttert über den tragischen Tod eines älteren jüdischen Mannes, der von einem Megafon eines pro-palästinensischen Demonstranten in Westlake Village am Kopf getroffen wurde. Unser Mitgefühl gilt der Familie des Opfers. Während wir auf weitere Informationen von unseren Partnern bei den Strafverfolgungsbehörden warten, erinnern wir Sie daran, dass dies das vierte schwere antisemitische Verbrechen ist, das allein in diesem Jahr in Los Angeles begangen wurde», heisst es in einem Statement der Jüdischen Gemeinschaft von Los Angeles.

Amy Spitalnick, Geschäftsführerin des Jewish Council for Public Affairs, sagt, dass es seit dem Ausbruch des Krieges zwischen der Hamas und Israel im letzten Monat zu einem Anstieg antisemitischer Handlungen gekommen ist. «Die Menschen haben das Recht, gegen die Politik und die Aktionen Israels zu protestieren – aber in letzter Zeit haben wir in viel zu vielen Fällen erlebt, dass Demonstranten in eindeutigen und gefährlichen Extremismus und Antisemitismus abgleiten. Der Tod von Paul Kessler scheint das leider unvermeidliche Ergebnis zu sein.»