Es war im Juni letztes Jahr, als englische Polizisten Paul Pogba in der Nähe des Flughafens von Manchester anhielten. Der Grund: Sein Rolls-Royce hatte ein Kennzeichen, das in Monaco eingelöst war. In England müssen aber Personen, die zugezogen sind, spätestens nach sechs Monaten ein englisches Kennzeichen an ihrem Auto anbringen. Weil Pogba das nicht hatte, wurde sein fast 400’000 Franken teurer Rolls Royce abgeschleppt und bei der Polizei eingelagert. Die Kosten für das Abschleppen musste der Weltmeister natürlich auch übernehmen, diese 200 Franken schmerzten ihn aber wohl kaum. Ein Gericht in Tameside nahe Manchester verordnete zusätzlich eine Busse in Höhe von fast 400 Franken.

Fuhrpark in Millionenhöhe

Wer jetzt denkt, dass Pogba alles Mögliche in der Welt unternommen hat, um so schnell wie es nur geht wieder an seinen Rolls-Royce zu kommen, der irrt sich gewaltig. Entweder ist ihm seine Luxuskarosse nicht so wichtig, oder er hat schlicht und einfach zu viel Geld. Pogba liess seinen Rolls-Royce nämlich über 270 Tage bei der Polizei eingelagert, wie The Sun in einem Online-Artikel schreibt. Kostenpunkt pro Tag für die Lagerung: 25 Franken. Bei 270 Tagen Einlagerung ergibt das Gesamtkosten von 6750 Franken. Einen so teuren Parkplatz findet man nicht einmal in der Innenstadt von Zürich. Eine Quelle sagte gegenüber der Zeitung: «Es ist nicht irgendein Auto, es ist eine limitierte Auflage eines Rolls-Royce, der fast 400’000 Franken kostet. Jeder normale Mensch würde diesen sofort zurückholen und wieder fahren wollen.» Es sei schrecklich zu sehen, dass Pogba Monate brauchte, um die erforderlichen Papiere zu organisieren, so die Quelle weiter.