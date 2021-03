Die 22-Jährige ist die Tochter des «The Fast and The Furious»-Stars Paul Walker.

Schon im Januar wurde die 22-jährige Tochter des verstorbenen «The Fast and the Furious»-Stars Paul Walker als eines von vier Models für ein Lookbook des US-Luxuslabels Proenza Schouler gecastet. Jetzt legt Meadow Walker, die bei DNA Models in New York unter Vertrag ist, nach: Sie eröffnete vor zwei Tagen während der Pariser Modewoche die Herbst/Winter-Show 2021/22 der französischen Brand Givenchy. Die Show wurde aufgezeichnet und fand ohne Gäste statt.