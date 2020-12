In der Folge ist ihr Gewinnersong «Someone Better» direkt auf Platz drei der offiziellen Schweizer Charts eingestiegen.

Seit einer guten Woche ist es offiziell: Die 19-jährige Schweizerin Paula Dalla Corte ist die Gewinnerin der Gesangs-Castingshow «The Voice of Germany» 2020. Vor genau einer Woche kehrte die Schülerin aus Tägerwilen im Kanton Thurgau in ihre Heimat zurück. Und am Sonntag stürmte sie, wiederum ganz offiziell, die Schweizer Single-Charts.