Zu viel Nebel : Pause für Odermatt & Co. – Super-G in Val Gardena fällt Wetter zum Opfer

Und das nächste Rennen muss abgesagt werden. Und schon wieder legt die Natur ihr Veto ein. Dieses Mal macht der Nebel den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Die Sicht war zu schlecht und machte ein Rennen in Val Gardena unmöglich. Es wurde alles versucht, um das Rennen durchzuführen. Zuerst wurde der Start 30 Minuten auf 12.15 Uhr nach hinten verlegt. Doch es war keine Verbesserung in Sicht und aus diesem Grund musste das Rennen abgesagt werden.

Val Gardena ist bereits das sechste Rennenin dieser Saison, das bei den Männern abgesagt werden musste. Zu Beginn der Saison mussten die beiden Abfahrten in Zermatt abgesagt werden. Weiter folgten die Parallel-Rennen in Lech/Zürs, der Super-G in Lake Louise und die Abfahrt in Beaver Creek.

Unfreiwillige Pause

Kein Schaden so gross, dass es nicht einen Nutzen hat. Das denken sich wohl Saisondominator Marco Odermatt und seine Konkurrenten. Denn mit der Absage des Rennens am Freitag kommen die Fahrer zu einem unverhofften Ruhetag. Eine Pause, die im Monsterprogramm etwas Platz schafft. Am Samstag steht auf der Saslong eine Abfahrt an (ab 11.45 Uhr live bei uns), am Sonntag und Montag geht es mit zwei Riesenslaloms in Alta Badia weiter.