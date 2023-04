ÖV-Branche testet Bezahlsystem-Revolution

Pay as you go wie in London oder Paris

In Städten wie London, Paris oder München gibt es bereits sogenannte Pay-as-you-go-Modelle, bei denen nach zurückgelegter Distanz abgerechnet wird. Speziell am Schweizer System ist laut Alliance Swisspass, dass nicht nur ein Transportunternehmen, sondern Hunderte und mehrere Verbunde zusammen funktionieren sollen. So soll das System erkennen, wenn jemand im Tram in Bern, im Intercity der SBB oder im Schiff in Luzern fährt. Das sei eine besondere Herausforderung. Die Kosten für das neue System könnten aber deutlich geringer sein als das jetzige Modell.