Militärflugplatz Payerne: US-Maschine bringt Lenkwaffen

Am Dienstagmorgen landete am Flughafen Payerne ein grosser Vogel – zumindest im Vergleich zu den Maschinen im Dienst der Schweizer Luftwaffe. Eine Lockheed C-130J der US Air Force brachte in ihrem Frachtraum nämlich mehrere Luft-Luft-Lenkwaffen aus amerikanischer Produktion in die Schweiz. Wie Armasuisse in seiner Mitteilung schreibt, geschah die Lieferung im Rahmen des 2017 verabschiedeten Rüstungsprogramms. Wie viele Lenkwaffen vom Typ AIM-120 AMRAAM die Schweizer Armee bestellt hat und wie viele bereits eingetroffen sind, unterliegt derweil militärischer Geheimhaltung.