Grün bezahlen: Paygreen soll Shopping-Gewissen beruhigen

So verführerisch Online-Shoppen ist: Mit jedem ausgesuchten Produkt klicken wir mittlerweile auch eine Portion schlechtes Gewissen in den Warenkorb – sei es, weil das Produkt unter unvorteilhaften Bedingungen für Mensch und Natur hergestellt wurde, die Schuhe wieder zurückgesendet werden oder weil hierzulande zu viel konsumiert wird und die CO2-Bilanz der Schweiz vor allem deshalb schlecht ist.

Zwar können wir das so verursachte CO2 mittlerweile in vielen Shops kompensieren, doch im Grunde handelt es sich um einen Ablasshandel: Etwas mehr bezahlen – und schwupps löst sich das schlechte Gewissen in nichts auf. Was jedoch bleibt, ist die Belastung der Umwelt.