Präsentation an der Dubai Air Show 2021 – PC-7 MKX bereit für die Lüfte und die Ausbildung von Militärpiloten

Ein hochmodernes Cockpit mit intelligenter Avionik ist das Herzstück des brandneuen PC-7 MKX. Das Cockpit basiert auf einer Drei-Display-Philosophie, welche die neuste Generation von hochauflösenden Anzeigen einsetzt. «Die Systeme ermöglichen dem Flugschüler einen einfachen Einstieg in die Welt der modernen Avionik, während er gleichzeitig essentielle fliegerische Fähigkeiten trainieren und dabei auf hervorragende und gutmütige Flugeigenschaften setzen kann», teilen die Pilatus Flugzeugwerke mit Sitz in Stans am Sonntag mit. Der PC-7 MKX kann für ein breites Spektrum von Flugzeugbesatzungen eingesetzt werden, was ihn zum idealen «Basic Trainer» für die Grundausbildung von Militärpiloten macht.