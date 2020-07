Triesen (FL)

PC fährt herunter und Polizei ist nicht erreichbar

In Triesen (FL) kam es kürzlich in einem Imbiss zu einem Brand mit einer Explosion. Im abgebrannten Lokal konnte Brandbeschleuniger nachgewiesen werden. Weitere Spuren werden ausgewertet.

Die Ursache des Brandes in einem Imbisslokal in Triesen (FL) ist geklärt, wie die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Zum Brand kam es am frühen Dienstagmorgen vergangene Woche. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Wucht der Explosion wurden Trümmer bis über die Landstrasse auf die gegenüberliegende Böschung geschleudert. Personen wurden keine verletzt. Es entstand grosser Sachschaden am Gebäude.