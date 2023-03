Start-up: So kommen Junggründer in 100 Tagen zum Erfolg

«Die Schweiz ist der perfekte Ort für ein Tech-Start-up»

Was muss ich beachten, wenn ich ein Tech-Start-up gründen will?

Wie sieht die Unterstützung in der Schweiz aus für Tech-Start-ups?

Was sind Venture Builder und was sind die Vorteile, wenn man mit einem solchen zusammenarbeitet?

Venture Builder wie Axelra bieten Start-ups nicht nur Räumlichkeiten, Coaching oder Finanzierung. Sie sind aktiv an der Schaffung der Unternehmen beteiligt und langfristig auch über Anteile incentiviert. Das zeigt sich in den Resultaten. Die Start-ups sind doppelt so schnell am Markt, profitieren von der Erfahrung und machen so weniger kostspielige Fehler und haben dreimal so hohe Bewertungen wie üblich.