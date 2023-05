Müllheim: Pegelstände hoch – Experte gibt Entwarnung

Hochwassermeldung zurückgezogen

Bis jetzt bestehe keine Gefahr für ein allfälliges Hochwasser am Bodensee, solange es nicht mehr im gleichen Masse weiter regne. «Wenn es so weitergeht, dann könnte es noch eng werden», so der Hafenmeister von Rorschach gegenüber FM1 Today. Bei der Thur flossen am Mittwochmorgen teilweise über 500 Kubikmeter Wasser pro Sekunde.