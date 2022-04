Abstiegskampf ist spannend : Peinlich-Pleite für Bayern – Dortmund verliert trotz Tor-Party von Haaland

Die Hertha war schon fast gerettet, dann fällt doch noch der Ausgleich. Meister FC Bayern verliert in Mainz. Die BVB-Fans sehen eine Haaland-Show – müssen aber eine Niederlage hinnehmen.

Bochum gewann in einer spektakulären Partie gegen Dortmund mit 4:3. Erling Haaland war am Samstag gut drauf. Er traf dreimal ins Netz. Dortmund verlor dennoch. Auch John Brooks traf für den VfL Wolfsburg.

Darum gehts Am Samstagnachmittag standen gleich mehrere Bundesliga-Partien an.

Die Bayern verloren mit 1:3 gegen Mainz.

Dortmund verlor mit 3:4 gegen Bochum.

Dortmund – Bochum 3:4

Borussia Dortmund (mit Marwin Hitz und Manuel Akanji) hat am nahen Ende einer ohnehin durchwachsenen Saison einen weiteren peinlichen Rückschlag erlitten. Trotz aller guten Vorsätze, den Fans nach frühen Knockouts in Europa und im DFB-Pokal zumindest einen versöhnlichen Bundesliga-Schlussspurt zu bieten, unterlag das Team von Trainer Marco Rose im kleinen Revierderby dem VfL Bochum mit 3:4 (2:2). Vor 81’365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park bot der Tabellenzweite trotz der drei Treffer von Erling Haaland (19./Handelfmeter, 30./Handelfmeter und 62.) eine enttäuschende Vorstellung.

Dagegen gelang den Bochumern, die nach einem Blitzstart und Toren von Sebastian Polter (3.) und Gerrit Holtmann (8.) bereits 2:0 geführt hatten, ein Achtungserfolg. Der verdiente Sieg, den Joker Jürgen Locadia (81.) und Milos Pantovic (86./Handelfmeter) sicherstellte, beseitigte beim Aufsteiger alle Zweifel am Klassenverbleib.

Stuttgart – Wolfsburg 1:1

Der VfB Stuttgart hat zumindest seine kleine Chance auf den direkten Verbleib in der Fussball-Bundesliga gewahrt. Die Schwaben trennten sich am Samstag 1:1 (0:1) vom VfL Wolfsburg, der dadurch auch noch den letzten Schritt zum Klassenerhalt machte. Abwehrspieler John Anthony Brooks brachte die Gäste vor 52 230 Zuschauern in der 13. Minute in Führung. Der eingewechselte Chris Führich sorgte mit dem 1:1 in der 89. Minute dafür, dass der VfB die direkte Rettung noch schaffen und die Relegation verhindern kann.

Mainz – Bayern München 1:3

Der FC Bayern hat nach einem wenig meisterlichen Auftritt die fünfte Saison-Niederlage in der Fussball-Bundesliga kassiert. Eine Woche nach der erfolgreichen Titelverteidigung unterlagen die Münchner am Samstag beim FSV Mainz 05 mit 1:3 (1:2). Vor 33’305 Fans in der ausverkauften Mainzer Arena trafen Jonathan Burkardt (18. Minute), Moussa Niakhaté (27.) und Leandro Barreiro (57.) für die wie entfesselt aufspielenden Hausherren, die ihre Negativserie von fünf sieglosen Spielen spektakulär beendeten. Das 34. Saisontor von Robert Lewandowski (33.) war zu wenig für die auf vier Positionen veränderten Bayern, die eine enttäuschende Leistung boten.

Augsburg – Köln 4:1

Der 1. FC Köln ist dank Doppelpacker Anthony Modeste reif für den Europacup, der FC Augsburg immerhin praktisch gerettet. Die Rheinländer bekräftigten mit einem rasanten 4:1 (2:0) am Samstag ihre internationalen Ambitionen und verbesserten sich auf den sechsten Tabellenplatz, der den Weg in die Europa-Conference-League eröffnen würde. Die bedröppelten Augsburger (mit Ruben Vargas) verpassten zwei Spieltage vor dem Saisonende vor eigenen Fans den perfekten Klassenerhalt – sechs Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 sind aber kaum noch zu verspielen.

Bielefeld – Hertha Berlin 1:1

Hertha BSC hat mit Trainer Felix Magath einen vorentscheidenden Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt in der Fussball-Bundesliga in letzter Minute verpasst. Die Berliner kamen am Samstag beim Mitkonkurrenten Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und liegen zwei Spieltage vor Saisonende weiter vier Punkte vor der Abstiegszone. Der VfB Stuttgart bleibt nach dem 1:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg zwei Zähler vor Bielefeld auf dem Relegationsplatz und muss den Absturz in die 2. Liga fürchten.