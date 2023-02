St. Gallen: «Peinlich und unprofessionell» – Juso beleidigt Ständeratskandidatinnen

Kritik an Franziska Ryser bleibt fragwürdig

Die Juso argumentiert ihre Kritik an Ryser vor allem damit, dass sie während der Sessionen des Parlaments mit SVP-Nationalrat Mike Egger in einer Parlamentarier-WG in Bern wohnt. «Eure selbsterklärte kosovarische Schwesterpartei Vetëvendosje hat auch innigste Verbindungen mit Erdogan», schreibt ein User. Das ist der einzige Kommentar, der auf eine Gegenreaktion der Juso stösst. «Hey, sorry, das ist so Peak Whataboutism», antwortet die Juso.