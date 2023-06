Österreich: Peinliche Panne – Sozialdemokraten küren falschen Parteichef

Der Fehler sei bei der Übertragung in eine Excel-Tabelle passiert, hiess es. Nun ist Andreas Babler (links) neuer Parteichef der österreichischen Sozialdemokraten.

Die österreichische Oppositionspartei SPÖ wählte am Samstag Hans Peter Doskozil zum neuen Parteichef.

Bei den österreichischen Sozialdemokraten ist es bei der Wahl zum Parteivorsitzenden am Wochenende zu einer beispiellosen Panne gekommen: Die Oppositionspartei SPÖ gab am Montag bekannt, dass keineswegs der zum neuen Parteichef gekürte Hans Peter Doskozil am Samstag die Wahl gewonnen hat – sondern sein Konkurrent Andreas Babler. Bei der Auszählung seien die Stimmen vertauscht worden, sagte die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubesa.