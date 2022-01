China : Pekinger ärgern sich über ständigen Quarantäne-Alarm wegen Olympia

Wenige Tage vor Beginn der Olympischen Spiele bekommen die Einwohner der Millionenmetropole trotz der hermetischen Abriegelung der olympischen Anlagen die ersten Auswirkungen zu spüren.

In diesen Tagen treffen Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt für die Olympischen Winterspiele in Peking ein.

Ein Warnsystem in der staatseigenen Corona-App leuchtet dieser Tage bei besonders vielen Menschen in der Hauptstadt rot auf – wegen Infektionsalarm.

Ohne Corona-App geht in China gar nichts: Busfahren, Einkaufen, Arbeiten – all das ist nur erlaubt, wenn der digitale Gesundheitspass grün leuchtet. Vor den Olympischen Winterspielen in Peking haben die Behörden die Kriterien für den Gesundheitsstatus verschärft. Tausenden Menschen in der chinesischen Hauptstadt blieb deshalb in den vergangenen Tagen der Zugang zum Büro oder Restaurant verwehrt, weil die App bei ihnen plötzlich auf rot sprang.