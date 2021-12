Parlamentswahl für «Patrioten» : Pekings Kandidaten gewinnen die umstrittene Wahl in Hongkong

In Hongkong sind 4,5 Millionen Menschen zur Parlamentswahl aufgerufen worden. Die Wahlbeteiligung blieb wie erwartet niedrig. China hat mit der umstrittenen Wahl seine Macht in der Sonderverwaltungszone zementiert.

In der ersten Parlamentswahl in Hongkong seit der Niederschlagung prodemokratischer Proteste haben sich Kandidierende der chinesischen Zentralregierung durchgesetzt. Sie gewannen bei der Abstimmung am Sonntag gegen moderate und unabhängige Kandidaten und stellen damit die Mehrheit im Legislativrat. Die Wahlbeteiligung fiel mit 30,2 Prozent so niedrig aus wie nie, seit Hongkong 1997 von Grossbritannien an China übergeben wurde.